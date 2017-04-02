سوانزي يتعادل مع ميدلزبره ويبقى في دائرة الخطر

أهدر سوانزي سيتي فرصة الابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم واكتفى بالتعادل بدون أهداف مع ضيفه ميدلزبره يوم الأحد.



واهتزت شباك سوانزي 63 مرة قبل زيارة منافسه في صراع النجاة من الهبوط لكن الضعف الدفاعي لصاحب الأرض لم يكن له أي تأثير أمام الهجوم المتواضع لميدلسبره الذي تعادل ست مرات هذا الموسم بدون أهداف وهو الرقم الأعلى في المسابقة هذا الموسم.



وبدا أن جيلفي سيغوردسون سيكون صاحب الخطورة الأكبر على المرمى لكن تسديدته من خارج منطقة الجزاء انقذها فيكتور فالديز بثبات في الدقيقة 64 بينما مرت الكرة بعد ركلة حرة سددها اللاعب الايسلندي خارج المرمى قبل أربع دقائق من النهاية.



ورفع سوانزي رصيده إلى 28 نقطة في المركز 17 متقدما بنقطة واحدة على منطقة الخطر قبل أن يستضيف توتنهام يوم الأربعاء بينما أصبح رصيده ميدلزبره 23 نقطة في المركز 19.



ويحل ميدلزبره الذي لم ينتصر في 12 مباراة في الدوري ضيفا على هال سيتي يوم الأربعاء.