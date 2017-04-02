سيلتك يتوج بطلاً للدوري الأسكتلندي

هز سيلتيك شباك هارتس بخماسية دون رد ليفوز بلقبه 48 في الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد بعدما سجل سكوت سينكلير ثلاثية ليحصل فريق المدرب بريندان روجرز على لقب المسابقة للمرة السادسة على التوالي.



ولم يخسر هارتس سوى ثلاث مباريات على أرضه هذا الموسم قبل هذه المواجهة لكنه لم يستطع الوقوف في وجه صاحب الصدارة الذي تقدم عبر سينكلير بعد 24 دقيقة بتسديدة في سقف المرمى من زاوية صعبة بعد عمل رائع من باتريك روبرتس.



وضاعف المهاجم الغلة بعدها بثلاث دقائق ليفرض سيلتيك هيمنته على المباراة قبل أن يجهز ستيوارت ارمسترونج وروبرتس على المنافس في الشوط الثاني.



وأكمل سينكلير هداف الدوري الأسكتلندي ثلاثيته الشخصية من ركلة جزاء في الدقيقة 84 ليرفع سيلتيك رصيده الى 86 نقطة بعد 30 مباراة متفوقا بفارق 25 نقطة على ابردين أقرب مطارديه وبفارق 35 نقطة عن غريمه في جلاسكو نادي رينجرز صاحب المركز الثالث.



ولم يتجرع فريق المدرب روجرز أي خسارة حتى الان حيث تعادل مرتين فقط وفاز بالفعل بلقب كأس الرابطة. وسيخوض مواجهة في الدور قبل النهائي في كأس اسكتلندا أمام رينجرز في 23 أبريل ويسير في طريقه لتحقيق الثلاثية المحلية.