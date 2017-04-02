فينغر: اعتزال التدريب.. "شهادة وفاة"

جدد أرسين فينغر مدرب أرسنال رغبته في البقاء على رأس القيادة الفنية الموسم المقبل قائلا إن الاعتزال سيكون بمثابة "شهادة وفاة" بالنسبة له.



وتعالت الأصوات المطالبة برحيل فينغر بعد 20 عاما قضاها في أرسنال بعد خروج الفريق من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا للموسم السابع على التوالي وخسارته أربع من اخر خمس مباريات لعبها في الدوري الانجليزي الممتاز ليتراجع الى المركز السادس في الترتيب.



وقال فينغر الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري لكنه لم يمدده بعد "لن أعتزل"



وأضاف : الاعتزال لصغار السن أمام الكبار فان الاعتزال يكون بمثابة شهادة وفاة.



وتابع: بالطبع أشعر بالتعطش للبطولات مثل اليوم الأول الذي جئت فيه الى النادي. أتعرض لمزيد من الضغوط حاليا مقارنة بالوضع قبل 20 عاما لكن التعطش والنهم للبطولات لا يزال كما هو.



ومع انقسام أنصار النادي حول مستقبل فينغر يواجه أرسنال مهمة صعبة عندما يستضيف مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع في ملعب الإمارات يوم الاحد.



لكن فينغر واصل لهجة التحدي.



وأضاف المدرب الفرنسي: الخوف؟ لا أشعر بالخوف. في كل مرة أخوض فيها مباراة يحدوني الأمل والرغبة في الانتصار فأنا أكره الهزيمة، أقبل دائما الخسارة وأركز دائما على الفوز بالمباراة التالية. أتفهم شعور الجماهير وغضبها من كل هزيمة.



وزاد: لكن السبيل الوحيد لتحقيق انتصارات هو أن نكون نحن والجماهير على قلب رجل واحد وأن نبذل كل شيء في وسعنا حتى نهاية الموسم. هذا كل ما نستطيع عمله.