بايرن يفتقد جهود مولد وألكانترا أمام هوفنهايم

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لبايرن ميونخ، الاثنين، أن الفريق سيفتقد جهود لاعبي خط الوسط توماس مولر وتياغو ألكانترا في المباراة المقررة غدا الثلاثاء أمام مضيفه هوفنهايم في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

ويعاني مولر من كدمات تعرض لها خلال المباراة التي فاز فيها بايرن على أوجسبورغ 6 - صفر مساء السبت، وغاب عن تدريبات الفريق، بينما يغيب تياغو ألكانترا للحصول على راحة، حسب ما صرح به أنشيلوتي.

ويستمر غياب حارس المرمى مانويل نوير، إثر خضوعه لعملية جراحية في القدم، لكن أنشيلوتي أكد أنه "واثق بنسبة 100%" من عودة نوير في الوقت المناسب للمشاركة أمام ريال مدريد الإسباني في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وسيواصل بذلك، البديل سفن أولريخ تولي حراسة مرمى الفريق.

وقال أنشيلوتي إن غياب دوجلاس كوستا مستمر إثر تعرضه لإصابة في الركبة، لكنه سيستعيد لياقته قبل المباراة أمام ريال مدريد في 12 أبريل الجاري.