برشلونة يعبر محطة غرناطة ويواصل مطاردة ريال مدريد

واصل برشلونة ملاحقة غريمه التقليدي ريال مدريد في صراع المنافسة على لقب الدوري الأسباني لكرة القدم، بعدما اقتنص فوزا ثمينا ومستحقا 4 - 1 من مضيفه غرناطة في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة يوم الأحد.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق انتصاره الثاني على التوالي، إلى 66 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر) الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع مضيفه سيلتا فيغو.

في المقابل، تجمد رصيد غرناطة عند 19 نقطة، ليظل في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) ويتأزم موقفه بشدة في صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية.

وفي ظل غياب العديد من عناصره الأساسية في مقدمتهم الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي للإيقاف، افتتح النجم الأوروغوياني لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 44، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 23 هدفا في المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة، بفارق هدفين خلف ميسي.

وفي الشوط الثاني، أدرك (البديل) جيريمي بوجا التعادل لغرناطة في الدقيقة 50، فيما أعاد باكو ألكاسير التقدم لبرشلونة مرة أخرى بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 64.

واضطر غرناطة للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أوتشي أوجبو في الدقيقة 82 لحصوله على الإنذار الثاني، ليستغل برشلونة النقص العددي في صفوف منافسه، ويضيف إيفان راكيتيتش الهدف الثالث في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أضاف النجم البرازيلي نيمار الهدف الرابع لبرشلونة مسجلا بذلك هدفه رقم 100 مع الفريق الكتالوني بمختلف المسابقات.