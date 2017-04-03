توتنهام ينتظر "مساعدة" ليصعد إلى القمة

انتعشت الأمال في إشعال المنافسة من جديد على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد هزيمة تشيلسي أمام كريستال بالاس، خاصة من جانب توتنهام الذي ينتظر خدمة من أحد منافسيه بجدول الدوري خلال منافسات المرحلة الحادية والثلاثين التي تقام مبارياتها يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتجمد رصيد تشيلسي عند 69 نقطة في الصدارة بعد هزيمته المفاجئة أمام كريستال بالاس 1 - 2 ، ليستغل توتنهام الفرصة حيث قلص الفارق الذي يفصله في المركز الثاني عن تشيلسي إلى سبع نقاط ، إثر الفوز على مضيفه بيرنلي 2 - صفر ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.

وعندما تنطلق منافسات المرحلة الحادية والثلاثين ، سيمكن لتوتنهام تقليص الفارق إلى أربع نقاط في حالة الفوز على مضيفه سوانزي سيتي ، لكنه سيتعين عليه الانتظار لدقائق لحين انتهاء المباراة بين تشيلسي ومانشستر سيتي على أمل نجاح السيتي صاحب المركز الرابع في إسقاط الفريق اللندني على ملعبه ، لتشتعل المنافسة من جديد بين فرق المقدمة على انتزاع الصدارة ، بعد أن بدت الأمور محسومة لصالح تشيلسي قبل أسبوع واحد.

وتبدو مهمة توتنهام سهلة أمام سوانزي سيتي صاحب المركز السابع عشر ، خاصة وأن توتنهام يتمتع بثقة هائلة بعد تحقيق أربعة انتصارات متتالية.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام علينا استغلال الفرصة إذا أخفق تشيلسي. فبذلك سننافس على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف عندما يتقلص الفارق إلى سبع نقاط ، فالوضع يصبح مختلفا تماما عما كان عليه عندما كان الفارق عشر نقاط ، علينا استغلال الفرصة إذا أخفق تشيلسي ونحافظ على موقعنا في إطار المنافسة (على اللقب) حتى نهاية الموسم.

أما تشيلسي ، فلا شك أنه سيسعى بكل قوته من أجل مصالحة جماهيره بعد الصدمة المدوية بالهزيمة أمام كريستال بالاس ، خاصة وأنه تقدم بهدف مبكر ثم قلب كريستال بالاس موازين اللقاء لصالحه بشكل سريع.

وكانت الهزيمة هي الأولى لتشيلسي في كل المسابقات منذ الرابع من كانون ثان-يناير الماضي ، لكن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق حاول تخفيف الضغوط على كاهل لاعبيه.

وقال كونتي إنها نتيجة جيدة بالنسبة لوسائل الإعلام ، لأنها تمنح المنافسات مزيدا من الإثارة.. ولكنني دائما أقول إن الدوري يحسم فقط عندما تحسم الأمور من الناحية الحسابية. وطالما أن الأمور لم تحسم حسابيا ، عليك مواصلة الكفاح وخوض كل مباراة بهدف الفوز.

ويتطلع مانشستر سيتي إلى استغلال الضغوط الواقعة على تشيلسي ليلحق به الهزيمة الثانية على التوالي ، وقال ليروي سان الذي سجل للسيتي في المباراة التي تعادل فيها مع أرسنال 2 - 2 مساء الأحد ، إن كل شيء وارد.

وقال سان إنه أمر صعب للغاية (اللحاق بتشيلسي). كان مهما للغاية بالنسبة لنا أن نحقق الفوز (أمام أرسنال) لحصد النقاط الثلاث.لكننا لم نحصد سوى نقطة واحدة. ومع ذلك علينا مواصلة الكفاح. يمكننا الفوز (أمام تشيلسي).

أما ليفربول صاحب المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام ، فيستضيف بورنموث مساء الأربعاء في ختام منافسات المرحلة ، وسيفتقد جهود مهاجمه ساديو ماني بسبب الإصابة.

وكان ليفربول ، الذي يدربه المدير الفني يورغن كلوب ، قد تلقى واحدة من أكثر الهزائم المحبطة بالنسبة له على يد بورنموث حيث حول الأخير تأخره بهدفين إلى الفوز 3 - 2 في مباراتهما السابقة هذا الموسم.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الهزيمة جاءت ضمن عدة حالات معاناة لليفربول هذا الموسم أمام فرق تتنافس في النصف الثاني من جدول الدوري.

وفي مواجهة بورنموث صاحب المركز الحادي عشر ، يتطلع ديان لوفرين مدافع ليفربول إلى الظهور بدرجة التركيز العالية التي يظهر بها الفريق في مواجهة فرق القمة.

وقال لوفرين: نحن بحاجة إلى إظهار كفاءتنا في المباريات الاخرى. نحتاج إلى حصد أكبر عدد ممكن من النقاط. فإذا أردنا المشاركة في دوري أبطال أوروبا ، يجب أن نؤدي كفرق دوري الأبطال