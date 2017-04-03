رافينيا يغيب عن صفوف برشلونة في أصعب فترات الموسم

سيغيب رافينيا ألكانتارا لاعب برشلونة عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع بسبب إصابة بالركبة وهي فترة حرجة ستشهد إقامة مباراة دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا ومواجهة الغريم ريال مدريد في قمة الدوري الأولى الإسباني.



وخرج رافينيا من الملعب في الدقيقة 16 في فوز برشلونة 4-1 على غرناطة يوم الأحد في الأندلس وكشفت الفحوصات تعرضه لإصابة بالركبة اليمنى.



وبذلك سيغيب اللاعب البرازيلي عن مواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال وعن القمة أمام ريال في سانتياغو برنابيو.



وذكر برشلونة في بيان أنه سيتم متابعة حالة رافينيا خلال 48 ساعة المقبلة لمعرفة مدى حجم الاصابة قبل تحديد الخطوات اللازمة لمساعدته على التعافي.



وستؤثر الإصابة بشدة على الفريق الكاتالوني خاصة أن المدرب لويس انريكي يعتمد عليه كجناح أيمن في خطة 3-4-3.



وفي ظل إصابة أليكس فيدال ربما يعود المدرب إلى خطة 4-3-3 التي اتبعها في معظم فترته الممتدة لثلاث سنوات مع النادي.



وذكرت صحيفة سبورت اليومية الإسبانية أن رافينيا يتطلع للعودة للعب في قمة كاتالونيا ضد إسبانيول أواخر الشهر الجاري.



وعانى رافينيا من خمس إصابات هذا الموسم لكنه خاض 28 مباراة وسجل سبعة أهداف.