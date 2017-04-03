لاعب موريتاني يتهم زملاءه بـ"بيع" المباراة لبرشلونة

اتهم الموريتاني شيخ سعد، لاعب فريق إلدينسي الإسباني، بعض زملائه بالتلاعب في نتيجة مباراة فريقه أمام رديف برشلونة والتي انتهت لمصلحة الأخير 12-0 في دوري الدرجة الثالثة الإسباني، ما يجعلها أكبر نتيجة في تاريخ المسابقة منذ 25 عاماً.

وقال اللاعب الموريتاني لراديو كاتالونيا: هناك 4 لاعبين تورطوا ببيع المباراة لبرشلونة، وأعرف منهم لكن لن أذكر أسماءهم، وقبل بداية اللقاء كنت سأدخل معهم في عراك بسبب ما كانوا يخططون له.

وأكد شيخ أن قائمة فريقه الأساسية تم تغييرها قبل بداية المباراة بنصف ساعة، وزاد: المدرب واللاعبون كانوا يعرفون أن شيئاً ما يحدث، كنت في القائمة الأساسية لكن قبلها بدقائق تم تغييري، وخلال المباراة طلب مني الدخول إلى الملعب لكني رفضت لأنني لم أرغب بتدنيس اسمي، وطلبت ذلك من زملائي اللاعبين في دكة البدلاء.

ولم يجر فريق الدرجة الثالثة أي تغيير في قائمة الفريق طوال المباراة رغم النتيجة الثقيلة التي تلقاها.

وعن برشلونة الذي لعب منقوصاً من أبرز لاعبيه، أجاب: ليس لهم أي علاقة، لقد لعبوا وسجلوا أهدافاً، وهذا أمر طبيعي.