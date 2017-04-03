لويس إنريكي: الألقاب تُحقق في غياب ميسي

أبدى لويس إنريكي مدرب برشلونة تقديره لعمق تشكيلته بعد فوز فريقه 4-1 في غرناطة يوم الأحد في غياب ليونيل ميسي متصدر قائمة هدافي دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم بسبب الإيقاف ليظل في مطاردة ريال مدريد المتصدر.



وأراح المدرب قلبي الدفاع جيرارد بيكي وصامويل أومتيتي وبدأ المباراة بدون القائد أندريس انيستا لكن برشلونة حصد النقاط الثلاث بفضل أداء رائع من لويس سواريز وعرض مثير للاعجاب من المهاجم الذي لا يلعب كثيرا باكو الكاسير.



وأبلغ لويس إنريكي الصحفيين: نود بالتأكيد أن يكون كل اللاعبين متاحين طيلة الوقت لكن من الرائع أن تنجح في تعويض الغائبين بهذه النوعية من التشكيلة التي نملكها.. لأن الألقاب تتحقق بكل اللاعبين.



وأضاف: هذه المباريات بعد فترة التوقف الدولي استثنائية دائما وأصعب قليلا لكننا قدمنا أداء صلبا من البداية. المباراة تعقدت بعد تعادلهم من الفرصة الوحيدة لهم في المباراة لكننا نجحنا في قلب الأمور سريعا وحققنا نتيجة أعتقد أنها عادلة.



واشترك ألكاسير مبكرا بعد خروج رافينيا بسبب إصابة في الركبة وأعاد مهاجم فالنسيا السابق التقدم لبرشلونة في الشوط الثاني ومرر إلى نيمار ليكمل النتيجة محرزا هدفه 100 مع النادي الكاتالوني.



وتابع مدرب برشلونة: أنا سعيد للغاية بما قدمه باكو.. يجب أن تشيد بسلوكه طيلة الموسم لأنه كان في خدمة الفريق دائما، كان رائعا اليوم.. وشارك في هدفين من الأهداف الأربعة كما سجل واحدا وشكل خطورة دائمة على غرناطة.