مورينيو: من الصعب أن يلعب لوك شو بقميص يونايتد

قال المدرب جوزيه مورينيو إن لوك شو الظهير الأيسر الانجليزي الدولي لمانشستر يونايتد سيواجه صعوبات في الوجود على مقاعد البدلاء ويتأخر كثيرا عن منافسيه على مكان في التشكيلة الأساسية للنادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وأصيب شو (21 عاما) بكسر في الساق الموسم الماضي وشارك مع إنجلترا ضد المانيا وديا الأسبوع الماضي لكن مورينيو استعان به مرتين فقط في أربعة أشهر.



ونقلت وسائل اعلام بريطانية عن مورينيو قوله: من الصعب عليه الوجود على مقاعد البدلاء. لا يمكن أن أقارنه مع آشلي يونغ.. مع ماتيو دارميان.. مع دالي بليند.



وأضاف: لا يمكن أن أقارن الطريقة التي يتدرب بها.. الطريقة التي يظهر بها التزامه وتركيزه وطموحه. إنه يتأخر كثيرا.



وتابع مورينيو عندما سئل عما إذا كان يجب أن يتوقع المزيد من لاعب في منتخب انجلترا "جو هارت (حارس مانشستر سيتي) لاعب في منتخب انجلترا وهو معار في ايطاليا."



واستبعد شو، الذي انضم ليونايتد مقابل 27 مليون جنيه استرليني (33.87 مليون دولار) في 2014 قادما من ساوثهامبتون، من التشكيلة التي تعادلت بدون أهداف مع وست بروميتش البيون في استاد أولد ترافورد يوم السبت.



وتحول مورينيو للحديث عن فريقه المبتلى بالإصابات وقال إنه غير متأكد إن كان لاعب وسط فرنسا بول بوغبا سيكون جاهزا لمواجهة ايفرتون في الدوري يوم الثلاثاء.



ومضى المدرب البرتغالي قائلا: لا يمكن أن أقول إن بوجبا جاهز لمباراة الثلاثاء لأنني لا أعرف. أعتقد أن (خوان) ماتا و(فيل) جونز و(كريس) سمولينغ سيغيبون لفترة طويلة.. لكني لا أظن أن بوجبا سيبتعد كثيرا مثلهم.



وأصيب سمولينغ وجونز أثناء وجودهما مع منتخب انجلترا بينما خضع الاسباني ماتا لجراحة لعلاج إصابة في عضلات أعلى الفخذ.



لكن مورينيو سيستعيد المهاجم زلاتان ابراهيموفيتش ولاعب الوسط أندير هيريرا بعد انتهاء إيقافهما.