يوفنتوس يصمد أمام ضغط نابولي ويقتنص التعادل

تماسك يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام ضغط شديد ليتعادل 1-1 مع مضيفه نابولي صاحب المركز الثالث يوم الأحد.



ومنح سامي خضيرة التقدم بهدف ليوفنتوس في الدقيقة السابعة قبل أن يدرك ماريك هامشيك التعادل بعد سلسلة من التمريرات بتسديدة قوية عند مرور ساعة من اللعب ليمنح نابولي نقطة مستحقة.



وبقي يوفنتوس، الذي يملك 74 نقطة من 30 مباراة، متقدما بفارق عشر نقاط على نابولي لكنه يتفوق بست نقاط على روما صاحب المركز الثاني الذي انتصر 2-صفر على إمبولي يوم السبت.



وتعرض المهاجم الأرجنتيني غونازو هيغواين لصيحات استهجان من مشجعي نابولي في مع كل لمسة للكرة في عودته الأولى إلى أرض فريقه السابق بعد انتقاله إلى يوفنتوس في يوليو الماضي.