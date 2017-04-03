"قناع" يورّط أوباميانغ مع دورتموند

المصدر: دورتموند - د ب أ

يمكن أن يواجه بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إجراءات تأديبية من ناديه بعدما ارتدى قناعا خلال احتفاله بهدف فيما اعتبر بمثابة حيلة للدعاية للشركة التي ترعاه.

وذكرت تقارير نشرتها وسائل الاعلام الألمانية إن المهاجم قد يتعرض لغرامة مالية من قبل نادي دورتموند.

وتلقى أوباميانغ البطاقة الصفراء خلال احتفاله بالهدف الذي احرزه في مرمى شالكه في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي وانتهت بالتعادل 1 - 1، ولن يواجه أي عقوبات أخرى من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم، وفقا لما قاله المتحدث الرسمي يوم الاثنين.

وارتدى أوباميانغ قناع " الجلاد المقنع " على وجهه فيما يرى إنه حيلة للدعاية لشركة "نايكي" الخاصة التي ترعاه. وأنكر اللاعب بعدها أن يكون لها أي صلة بالشركة الراعية.

وفي الشهر الماضي، لعب المهاجم الغابوني بقصة شعر عليها شعار شركة نايكي، والذي أدى لتحذيره من النادي. وكان اللاعب قد ارتدى سابقا قناعي البطلين الخارقين باتمان وسبايدرمان.

وقال الرئيس التنفيذي لدورتموند هانز-يواخيم فاتزكه إنه لم يكن غاضبا للغاية من أوباميانغ بقدر غضبه من نايكي.

وقال لمجموعة "فانكي" الإعلامية إن شركة الملابس الرياضية الأمريكية ستتلقى ردا من النادي، الذي ترعاه منافستها، شركة "بوما" الألمانية والتي تمتلك حصة 5 في المئة من النادي.

ودافع المدرب توماس توخيل عن اللاعب بعد التعادل مع شالكه 1 - 1 في جيلسنكرشن، ولكنه انتقده اليوم.

وقال توشيل : الاحتفال ترك مذاقا سيئا. رغباته الشخصية تتعارض مع رغبات النادي.