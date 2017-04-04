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أدوريز يقود بلباو إلى النقطة 50 في الدوري الإسباني

المصدر: بلباو - د ب أ
المهاجم المخضرم محرزاً هدفه الأول من نقطة الجزاء
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فاز أتلتيك بلباو على ضيفه إسبانيول بهدفين خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في المرحلة الثلاثين من الدوري الأسباني لكرة القدم.

ويدين أتلتيك بلباو بالفضل في هذا الفوز للاعبه أدوريز الذي سجل هدفي المباراة في الدقيقتين 17 من ركلة جزاء و37.

ورفع أتلتيك بلباو رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد إسبانيول عند 43 نقطة في المركز التاسع.

وهذا الفوز الخامس عشر لبلباو هذا الموسم مقابل الخسارة في عشر مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الهزيمة هي التاسعة لإسبانيول هذا الموسم مقابل الفوز في11 مباراة والتعادل في عشر مباريات.

كلمات دالّة

#أدوريز, #بلباو, #إسبانيول

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