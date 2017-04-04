إنريكي يتبع طريق غوارديولا ويبتعد عن التدريب عاماً

المصدر: برشلونة - د ب أ

كشف لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء أنه سيحصل على راحة لمدة عام بعيدا عن ملاعب كرة القدم في نهاية الموسم الحالي.

وأعلن إنريكي (46 عاماً) الشهر الماضي أنه سيرحل عن تدريب برشلونة في نهاية الموسم.

وقال إنريكي في تصريحات صحفية سأرحل عن برشلونة، بيتي، حيث أحظى بعلاقات رائعة مع النادي واللاعبين، السبب في ذلك يرجع تماما إلى شعوري بالإنهاك

وأضاف: سيكون عاما للتعافي، لكني سأفعل ذلك في نهاية الموسم بعد أن نكون قد حققنا كل أهدافنا.

وسبق لبيب غوارديولا اتخاذ ذات القرار في 2012، قبل أن يتولى تدريب بايرن ميونخ عقبها بعام.

