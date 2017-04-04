الشرطة تقبض على مدرب إلدينسي للتحقيق في مباراة برشلونة

قالت الشرطة الاسبانية يوم الثلاثاء إنها ألقت القبض على الايطالي فيليبو دي بييرو مدرب إلدينسي المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم ضمن تحقيق فساد بعد هزيمة فريقه 12-صفر أمام الفريق الثاني لبرشلونة.



وأكدت هزيمة السبت هبوط إلدينسي لكن في اليوم التالي أعلن النادي أنه لن يخوض أي مباريات أخرى هذا الموسم وقطع صلاته بمجموعة من المستثمرين الايطاليين.



لكن رئيس النادي قال بأن إلدينسي ملتزم بخوض بقية مبارياته هذا الموسم.