برشلونة في مواجهة مكررة..والريال ضيفاً على الجار الصغير

يدخل برشلونة ملعب كامب نو مساء الأربعاء في مواجهة اعتاد عليها هذا الموسم عندما يستضيف أشبيلية للمرة الرابعة، بينما يقطع ريال مدريد بضعة كيلومترات ليحل ضيفاً على ليغانيس في أول مواجهة بينهما على أرض الأخير.

وتغلب برشلونة على غرناطة 4 - 1 حيث سجل نيمار هدفه رقم 100 للنادي كما أصبح لويس سواريز أول لاعب في الدوريات الكبيرة بأوروبا يصل إلى أرقام مزدوجة في الأهداف حيث سجل 23 هدفا وصنع 10 أهداف.

وسيكون برشلونة واثقا من أنه سيستغل أي تعثر للريال عندما يواجه إشبيلية والتقى برشلونة مع أشبيلية في كأس السوبر الأوروبي مطلع هذا الموسم حيث فاز برشلونة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5 - صفر.

كما فاز أيضا برشلونة على أشبيلية 2 - 1 في نوفمبر في الدور الأول من الدوري، بعدما كان أشبيلية قد تقدم في النتيجة بهدف سجله فيتولو ، قبل أن يسجل برشلونة هدفين عن طريق لينويل ميسي ولويس سواريز.

ويعود ميسي للمشاركة مع برشلونة في هذه المباراة بعد أن جرى إيقافه في مباراة غرناطة.

ويغيب عن برشلونة رافينيا، الذي أصيب في الغضروف المفصلي لركبته اليمنى في مباراة غرناطة.

ويمر نيمار بمستوى مذهل حال سواء مع ناديه أو منتخب بلاده وبعد أن سجل هدفه رقم 100 مع برشلونة يوم الأحد قال لويس إنريكي مدرب الفريق : رقمه مذهل.

وأضاف : لقد اتخذ القرار السليم بالمجيء لبرشلونة، أتمنى أن يسجل 900 هدف آخر.

ويمر أشبيلية بأزمة حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز في آخر خمس مباريات وبسبب ذلك، ودع الفريق دوري أبطال أوروبا وابتعد عن سباق المنافسة على لقب الدوري.

وفي المقابل، تغلب ريال مدريد على ألافيس 3 - صفر في المباراة التي شهدت تسجيل كريم بنزيمة هدفه رقم 120 للفريق.

وقال ناتشو مدافع ريال مدريد : سيكون هذا الشهر رائعا حيث سوف يلتقي برشلونة مع أتلتيكو مدريد في الدوري ومع بايرن ميونيخ في دوري الأبطال.

وأضاف زين الدين زيدان مدرب الفريق : عندما تخوض مباراة كل ثلاثة أيام لا يمكنك أن تقدم مباراة مثالية. إنه التجانس والتماسك الذي سيجعلنا نستمر حتى نهاية الموسم.

ويتعين على فريقه الآن أن يتغلب على ليغانيس، الذي يخوض موسمه الأول في دوري المحترفين، وفي طريقه لتأمين بقائه في الدوري عكس ما توقعه له الجميع.

ولم يخسر فريق مدريد طوال شهر مارس الماضي، وعزز فرصه في البقاء بفوز على غرناطة، وتعادل خارج أراضيه مع إشبيلية.

ووقف المشجعون في طوابير طويلة منتصف هذا الاسبوع عندما بدأ بيع تذاكر المباراة لأول مرة.

ويسع الملعب البلدي دي بوتاركي، ملعب ليغانيس، لـ11 ألف متفرج فقط وبرغم أنه يبعد تسعة أميال فقط عن ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد،فإن جماهير الريال أيضا التي تقطن بعيدا تواقة لمتابعة المباراة.

وسيخوض ريال مدريد المباراة بدون مدافعه رافايل فاران، الذي أصيب في فخذه الأيسر.

وربما يختار زيدان أن يقوم بتدوير تشكيلة الفريق خاصة، وأنه مقبل على مباريات هامة على أرضه حيث يلتقي أتلتيكو مدريد السبت المقبل ثم مضيفه بايرن ميونيخ في دوري الأبطال .