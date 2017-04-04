تعرف على اللاعب الأكثر تتويجاً بالألقاب في أوروبا

بات البرازيلي ماكسويل لاعب باريس سان جيرمان اللاعب الأكثر تتويجاً بالألقاب في تاريخ القارة الأوروبية متفوقاً على رايان غيغز وداني ألفيس وأندريس إنييستا وكيني داغليش، عقب تتويج فريقه الأخير بكأس الرابطة الفرنسية على حساب موناكو.

وحقق ماكسويل 36 بطولة في تاريخه خلال لعبه في البرازيل، هولندا، إيطاليا، إسبانيا وفرنسا، علماً بأنه يعتبر صديقاً مقرباً من الأسطورة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ورافقه في تنقلاته إلى أياكس، إنتر ميلان، برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وبدأ ماكسويل في صفوف كروزيرو البرازيلي وحقق معه كأس البرازيل، وانتقل بعدها إلى أياكس أمستردام الهولندي حيث تعرف على زلاتان إبراهيموفيتش وحقق مع الفريق العاصمي 6 بطولات مقسمة بين الدوري وكأس الاتحاد الهولندي ودرع يوهان كرويف.

وبقي ماكسويل في صفوف أياكس عندما انتقل زميله إبراهيموفيتش إلى يوفنتوس في 2005، لكنهما اجتمعا من جديد عندما هبط يوفنتوس إلى الدرجة الثانية بسبب قضية التلاعب الشهيرة، وحقق الثنائي معاً 5 بطولات 3 منها في الدوري الإيطالي وكأسي سوبر، وعندما انتقل زلاتان إلى برشلونة تبعه زميله البرازيلي في صيف 2009.

ومع برشلونة حقق ماكسويل 10 بطولات مقسمة بين الدوري وكأس الملك الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس أندية العالم، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان مطلع عام 2011، وتبعه إبراهيموفتيش في ذلك الصيف عقب تجربة قصيرة مع ميلان الإيطالي.

وفي باريس، حقق ماكسويل 14 بطولة في الدوري وكأس الرابطة الفرنسية وكأس فرنسا وكأس الأبطال الفرنسي.







