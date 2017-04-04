غوارديولا: جيسوس سيعود إلى الملاعب هذا الموسم

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يوم الثلاثاء إن المهاجم جابرييل جيسوس قد يعود للعب في الأسابيع الأخيرة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعافيه من كسر في عظمة بالقدم.

وتألق جيسوس بشكل سريع مع سيتي بعد انضمامه في يناير الماضي وسجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات بالدوري قبل إصابته خلال الفوز على بورنموث في فبراير شباط الماضي.

وأظهر انسجاما واضحا مع الجناحين رحيم سترلينغ وليروي ساني ليجلس المهاجم الخبير سيرخيو أغويرو على مقاعد البدلاء لكن مشاركته بالتدريبات مع إمكانية عودته للعب حظيت بترحيب من المدرب الاسباني.

وأضاف جوارديولا للصحفيين: أمس كان أول يوم له في التدريبات بالملعب. لا أعرف كم أسبوعا سيحتاج للتعافي لكنه في المرحلة الأخيرة وأتمنى أن يساعدنا في المباريات الأخيرة.

وسيلتقي سيتي رابع الترتيب مع المتصدر تشيلسي يوم الأربعاء في مواجهة قد تكون محورية في الصراع على اللقب.

ويتفوق تشيلسي بفارق سبع نقاط على توتنهام هوتسبير ثاني الترتيب لكن غوارديولا قال إن صدارة الفريق اللندني مستحقة وساعده في ذلك بعده عن المسابقات الأوروبية هذا الموسم.

وتابع: ستكون المواجهة كبيرة خاصة أنها خارج ملعبنا ومن المهم التعلم منها من أجل المستقبل، تشيلسي يستحق مكانته الحالية. فاز بالكثير من المباريات لكنه خاض مباريات أقل ونال وقتا أكثر للاستعداد. سيلعب في أوروبا العام المقبل ولديه القدرة على المنافسة.

ويغيب عن سيتي المدافع بكاري سانيا لعدة أسابيع بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية بينما يعود الظهير بابلو زاباليتا للعب بعد التعافي.