الإصابة تقصي فاران من قائمة ريال مدريد 4 أسابيع

سيغيب الدولي الفرنسي رافايل فاران مدافع ريال مدريد عن مباريات فريقه أمام بايرن ميونخ وأتليتكو مدريد وبرشلونة بسبب إصابته في الحالب الأيسر.

وذكر النادي الإسباني في بيان مقتضب بعد الفحوص التي أجريت اليوم للاعبنا رافايل فاران، تبين أنه أصيب بتمزق في اثنتين من عضلات الحالب الأيسر.

ولم يحدد ريال مدريد مدة غياب قلب دفاعه، لكن تقارير الصحافة الإسبانية رجحت غيابه حتى نهاية الشهر الحالي.

وعاد فاران (23 عاما) إلى الملاعب بعد غياب نحو شهر بسبب إصابة مماثلة، وشارك الأحد في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، لكنه خرج بعد مرور 10 دقائق فقط بسبب تجدد الإصابة.

وسيغيب فاران عما يوصف ب"سباق الحواجز" في الفترة المقبلة لريال مدريد الذي يخوض السبت على ملعبه سانتياغو برنابيو ديربي العاصمة مع جاره أتلتيكو، ولقاءي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد الفريق البافاري في 12 و18 أبريل قبل أن يستضيف غريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو الإياب في 23 منه.