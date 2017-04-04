كونتي واثقاً: تشيلسي في طريقه للتتويج بلقب الدوري

أكد أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي اليوم الثلاثاء، إن فريقه لا يزال في وضع "جيد جدا" في مسعاه للتتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم رغم خسارته 2-1 أمام كريستال بالاس السبت الماضي.



وتقلص الفارق بين المتصدر تشيلسي وملاحقه المباشر توتنهام هوتسبير إلى 7 نقاط، لذا نبه كونتي لاعبيه إلى ضرورة توخي الحذر في اختبار صعب آخر أمام مانشستر سيتي رابع الترتيب غدا الأربعاء.



وقال المدرب الايطالي في مؤتمر صحافي: "أعتقد أننا لم نستحق الخسارة أمام كريستال بالاس لكن كرة القدم رائعة حتى مع هذه النتيجة".



وأضاف: "مع تبقي 27 نقطة متاحة يمكن أن يحدث أي شيء لكننا في وضع جيد".



وتابع: "يجب أن نتوخى الحذر بشكل كبير عند الهجوم لأن مانشستر سيتي يملك سلاح الهجمات المرتدة. لم يكن هناك الكثير من الوقت للاستعداد لكن موقف سيتي يتشابه معنا، سيحاول الفريقان الفوز غدا ولن تكون المهمة سهلة لأن المنافس جيد جدا".



وفاز تشيلسي 3-1 على سيتي في الدور الأول في ديسمبر الماضي، في مباراة شهدت طرد سيرجيو أجويرو وفرناندينيو من سيتي وشجارا بين طاقمي التدريب.



وواصل كونتي: "أحترم أجويرو بشدة وما حدث في الماضي لا أهمية له".



وأكد أن فريقه واصل التدريب بنفس الطريقة ولم تتغير أفكاره بعد الهزيمة الأخيرة مضيفا "لم يتوقع أحد أن ننافس على اللقب هذا الموسم، نريد المواصلة على نفس النهج".