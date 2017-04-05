برشلونة يضرب أشبيلية بـ3 أهداف رائعة خلال شوط واحد

المصدر: برشلونة - د ب أ

رد ميسي عمليا على قرار إيقافه دوليا وسجل هدفين ليقود برشلونة إلى فوز كبير وثمين 3 - صفر على أشبيلية يوم الأربعاء في المرحلة الثلاثين من الدوري الأسباني لكرة القدم.

ووسط الأمطار التي هطلت بغزارة على برشلونة أغرق الفريق الكتالوني ضيفه وحرمه من تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري الأسباني ليرفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة.

وتجمد رصيد أشبيلية عند 58 نقطة بعدما مني بالهزيمة الثانية له مقابل ثلاثة تعادلات في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

وعاد ميسي إلى صفوف برشلونة في مباراة اليوم بعدما غاب عن صفوف الفريق في المباراة الماضية أمام غرناطة للإيقاف بسبب الإنذارات.

وكانت المباراة اليوم هي الأولى لميسي منذ قرار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بإيقافه دوليا لأربع مباريات مع منتخب بلاده في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 .

وأكد ميسي أن معنوياته لم تتأثر بهذا الإيقاف حيث قدم اللاعب عرضا رائعا في الشوط الأول وسجل هدفين ليقود فريقه إلى اجتياز أحد أصعب الاختبارات في رحلة الدفاع عن اللقب.

وحسم برشلونة المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقة 25 وميسي في الدقيقتين 28 و33 فيما عانى زميلهما البرازيلي نيمار دا سيلفا من سوء حظ هائل في العديد من الفرص.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة طرد فيكتور فيتولو نجم أشبيلية.



بدأت المباراة بنشاط هجومي مكثف من برشلونة أسفر عن فرصة مبكرة للغاية اقتلعت قلوب لاعبي أشبيلية وجماهيرهم في الدقيقة الرابعة عندما مرر لويس سواريز الكرة إلى ميسي داخل قوس منطقة الجزاء ليقابلها الأخير بتسديدة مباشرة بيسراه ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة وهبطت خارج خط المرمى.

وواصل برشلونة استحواذه شبه التام على الكرة وسيطرته على مجريات اللعب وكرر محاولته لهز الشباك في الدقيقة السادسة اثر تمريرة من أندريس إنييستا ولكن نيمار لحق بالكرة متأخرا وسددها من زاوية صعبة للغاية ليمسكها الحكم بهدوء.

وشق ميسي طريقه وسط مدافعي أشبيلية في الدقيقة الثامنة ثم مرر الكرة إلى سواريز الذي سقط داخل منطقة الجزاء مطالبا بضربة جزاء ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وأنهى إنييستا هجمة سريعة لبرشلونة في الدقيقة التاسعة بتسديدة زاحفة من خارج حدود منطقة الجزاء ولكن في متناول الحارس.

ولجأ برشلونة إلى التراجع قليلا من أجل استدراج لاعبي أشبيلية غلى وسط الملعب في محاولة لتفكيك الدفاع المتكتل من الضيوف.

ونال جيرارد بيكيه إنذارا في الدقيقة 15 للخشونة مع خواكين كوريا، وبهذا يغيب بيكيه عن مباراة برشلونة القادمة أمام ملقة.

وأهدر ستيفن نزونزي فرصة ذهبية لإحراز هدف التقدم لأشبيلية في الدقيقة 16 اثر هجمة منظمة سريعة للفريق انفرد على اثرها نزونزي بحارس المرمى الألماني مارك أندري تير شتيغن ولكن تسديدته ارتطمت بالحارس وخرجت لركنية لم تستغل جيدا.

ورد برشلونة بفرصة خطيرة في الدقيقة 18 مرر خلالها إنييستا الكرة عرضية من الناحية اليسرى وقابلها إيفان راكيتيتش بضربة رأس لكن ذهبت خارج القائم الأيمن.

كما عاند الحظ برشلونة أمام مرمى أشبيلية في الدقيقة 22 اثر هجمة خطيرة لأصحاب الأرض.

ورد أشبيلية بفرضة خطيرة في الدقيقة 24 اثر ضربة حرة لعبها الفرنسي سمير نصري وقابلها فيكتور فيتولو بضربة رأس ولكن الكرة ذهبت خارج المرمى.

وترجم برشلونة تفوقه أخيرا إلى هدف التقدم في الدقيقة 25 بتسديدة خلفية لسواريز عبرت منها الكرة من فوق الحارس إلى داخل المرمى بعدما أثمرت خطة الفريق في استدراج أشبيلية.

وجاء الهدف اثر انطلاقة رائعة لميسي في الناحية اليمنى حيث تلاعب بدفاع أشبيلية قبل أن يمرر الكرة عرضية وحاول المدافع غابرييل ميركادو إبعاد الكرة ولكن الكرة ارتطمت به وتهيأت أمام سواريز الذي كان ظهره للمرمى فلم يتردد في لعب الكرة بتسديدة خلفية باغت بها الحارس لتمر الكرة من فوق الحارس غلى داخل المرمى.

ولم يمهل برشلونة ضيفه أي فرصة لإعادة تنظيم الصفوف وترتيب الأوراق حيث باغت ميسي الضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 28 .

وجاء الهدف اثر انطلاقة سريعة للكرواتي إيفان راكيتيتش الذي مرر الكرة لنيمار في الناحية اليسرى دخل منطقة الجزاء ليتقدم بها قليلا في حراسة ميركادو ثم مررها عرضية لتجد سواريز متحفزا في الناحية الأخرى أمام المرمى لكنه فضل تمريرها بهدوء بدلا من تسديدها ليضعها ميسي المتحفز وسط منطقة الجزاء بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى.

ولم يتراجع هجوم برشلونة في الدقائق التالية حيث واصل ميسي ورفاقه ضغطهم المكثف على دفاع أشبيلية حتى سجل ميسي هدفه الثاني وهو الثالث لبرشلونة في الدقيقة 33 .

وجاء الهدف اثر ضربة ركنية لعبها نيمار وفشل دفاع أشبيلية في إبعاد الكرة بعدما تنقلت بين أكثر من لاعب قبل أن تتهيأ أمام ميسي بوسط المنطقة والذي سددها قوية بيسراه في الزاوية الضيقة على يسار الحارس سيرجيو ريكو لتسكن الكرة الشباك.

وكاد ميسي يسجل الهدف الثالث له في الدقيقة 40 اثر هجمة سريعة تلاعب فيها نيمار بدفاع أشبيلية ثم مرر الكرة لميسي في وسط منطقة الجزاء ولكن تسديدة ميسي ارتدت من قدم أحد المدافعين.

وواصل برشلونة صناعة الفرص في الدقائق التالية ولكن الحظ عاند الفريق في أكثر من فرصة ثمينة لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة فقط لصالح الفريق الكتالوني.

ومع بداية الشوط الثاني ، أجرى الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني لأشبيلية تغييرين دفعة واحدة بنزول بابلو سارابيا وماتياس كرانيفيتر بدلا من نصري وميركادو على الترتيب.

واستأنف برشلونة محاولاته الهجومية في الشوط الثاني ولكن بدرجة أقل مما كان عليه الفريق في الشوط الأول حيث تركز اللعب في الدقائق الأولى من الشوط الثاني بوسط الملعب.

وخطف هجوم برشلونة الكرة من دفاع أشبيلية وشن هجمة سريعة في الدقيقة 51 أنهاها ميسي بتسديدة ساقطة (لوب) ولكن حارس أشبيلية تصدى لها وأمسك الكرة.

ورد أشبيلية بهجمة منظمة في الدقيقة 62 أسفرت عن أخطر فرصة لأشبيلية ولكن تير شتيجن تصدى لتسديدة بابلو سارابيا.

وأجرى لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة تغييره الأول في الدقيقة 65 بنزول باكو ألكاسير بدلا من سواريز.

وعاند الحظ إنييستا في الدقيقة 69 حيث فشل في السيطرة على الكرة أمام المرمى مباشرة اثر تمريرة ماكرة من ميسي.

وبعدها بثوان قليلة ، أطلق سارابيا قذيفة مدوية مباغتة من خارج منطقة الجزاء أخرجها تير شتيجن ببراعة بقبضة يده إلى ركنية.

وواصل الفريقان هجومهما المتبادل في الدقائق التالية ولكن دون جدوى.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ، طرد الحكم اللاعب فيكتور فيتولو نجم أشبيلية لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وتصدى حارس أشبيلية لتسديدة قوية من نيمار قبل نهاية المباراة بالفوز الكبير 3 - صفر لبرشلونة.