سامباولي: استمراري في أشبيلية مرهون بتحقيق لقب الدوري

كشف خورخي سامباولي المدير الفني لأشبيلية الإسباني، أن استمراره مع النادي يعتمد على إمكانية بناء فريق كبير، يستطيع المنافسة على لقب الدوري الإسباني .

وقال سامباولي: لقد أتيت إلى هنا لقيادة فريق شاب ومجدد من أجل المنافسة على لقب البطولة لقد كنا قربين من هذا ولكن الآن لم يعد الأمر كذلك، ولكن إذا بقيت هنا فإن ذلك سيكون من أجل المنافسة على البطولة، سأبقى فقط من أجل هذا، لدينا قاعد تجعلنا نحلم ببناء فريق كبير لأشبيلية.

وتأتي تصريحات سامباولي في الوقت، الذي تحيط الشبهات والشكوك حول مصيره ومستقبله مع أشبيلية، الذي يحقق في هذه الآونة نتائج هزيلة، بعد أن غاب عن الانتصارات منذ شهر مضى.

هذا بالإضافة إلى تنامي الشائعات حول رغبة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في التعاقد مع سامباولي لقيادة منتخب البلاد في حال قرر الاستغناء عن المدرب الحالي إدغاردو باوزا.

وشهد الأسبوع الماضي رحيل رامون رودريجيز "مونشي" عن أشبيلية، وهو الرجل الذي كان يتقلد منصب المدير الرياضي بالنادي، وهو من أتى بسامباولي.

ونفى المدرب الأرجنتيني المخضرم أنه يربط مستقبله مع أشبيلية برحيل مونشي، وأضاف قائلا: هذه أمور تتغير في كل يوم، المدربين يتم استبدالهم بناء على النتائج، إذا بقيت فهذا لأنني أحلم بتكوين فريق كبير لأشبيلية، كل شيء يعتمد على المشروع، الذي يتبناه النادي.