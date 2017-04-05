غوارديولا للاعبي سيتي: أنقذوا مستقبلكم مع النادي

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن الفريق سيجري التغييرات "اللازمة" على تشكيلته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وإنه يتعين على اللاعبين إثبات جدارتهم بالبقاء في صفوف النادي.



وأبلغ المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ وسائل إعلام بريطانية: كل ناد يود أن يتطور ويتحسن والتغيير أمر ضروري ولكننا سنناقش الأمر بنهاية الموسم، اللاعبون يقررون مستقبلهم مع النادي من خلال أدائهم.



ويحل سيتي ضيفاً على تشيلسي يوم الأربعاء، ويتأخر عن المتصدر بفارق 11 نقطة.



وقال دي بروين: تفصلنا نقاط كثيرة عنه (تشيلسي) ولكن إذا خسر وفاز توتنهام (سيتقلص الفارق) لذا فهم يعانون من بعض الضغط الذي لم يختبروه طوال الموسم حتى الآن.



وأضاف: لا تود أن تكون تحت ضغط لم تتعرض له طوال الموسم.