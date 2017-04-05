هدف قاتل يمنح يونايتد التعادل مع إيفرتون

المصدر: لندن - د ب أ

أفلت فريق مانشستر يونايتد من هزيمة محققة أمام ضيفه إيفرتون وتعادل معه 1-1 اليوم الثلاثاء، في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى فاز ليستر سيتي على ضيفه سندرلاند 2-0 وواتفورد على ضيفه وست بروميتش البيون 2-0 وبيرنلي على ضيفه ستوك سيتي.

وعلى ملعب أولد ترافورد تقدم فيل جاجيلكا بهدف لإيفرتون في الدقيقة 22 ولكن المهاجم السويدي المخضرم خطف هدف التعادل القاتل لمانشستر في الدقيقة 94 من ضربة جزاء تزامنت مع طرد اشلي ويليامز لاعب إيفرتون.

ورفع مانشستر رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس مقابل 51 نقطة لإيفرتون في المركز السابع.