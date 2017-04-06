رئيس أشبيلية يجدد ثقته بالمدرب سامباولي

جدد رئيس نادي اشبيلية خوسيه كاسترو الخميس، ثقته بمدرب الفريق الارجنتيني خورخي سامباولي على رغم تراجع نتائجه في الأسابيع الأخيرة.

وفشل أشبيلية في الفوز في أي من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري المحلي، فتعادل ثلاث مرات وخسر مرتين آخرها أمام برشلونة الاربعاء صفر-3، ليتراجع الى المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

كما خرج أشبيلية من الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليستر سيتي الانكليزي الشهر الماضي.

وقال كاسترو: "ثقتنا بالمدرب مطلقة، فالوقت ليس مناسبا الان للتفكير بذلك. يجب ان نركز على مبارياتنا الثماني المتبقية، وسيكون هناك وقت لاحقا للتفكير بالأمور".

وتابع: "هناك سنة متبقية في عقد سامباولي ومن المنطقي أن يكون قلقا بشأن كيفية توقيعنا مع لاعبين جدد"، مضيفا "لسنا ريال مدريد أو برشلونة، ولكننا سنمنح سامباولي كل فرصة للفوز باللقب".

وتردد إسم سامباولي لخلافة لويس انريكي بعد انتهاء مهامه كمدرب لبرشلونة في نهاية الموسم، وأيضا لتدريب منتخب بلاده نتيجة ازدياد الضغوط على المدرب الحالي ادغاردو باوزا.

وكان انريكي أعلن انه لن يمدد عقده مع برشلونة الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي، بينما يواجه باوتسا يواجه ضغوطات بعد الخسارة الأخيرة لمنتخب التانغو أمام بوليفيا صفر-2 في تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم، التي يحتل فيها المركز الخامس غير المؤهل مباشرة إلى النهائيات.

وكان اشبيلية تعاقد مع سامباولي قبل بداية الموسم الحالي بدلا من اوناي ايمري الذي قاده إلى ثلاثة القاب متتالية في الدوري الاوروبي ("يوروبا ليغ") قبل الانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

ويبدو أن اشبيلية يعاني في الآونة الأخيرة من رحيل مديره الرياضي رومان رودريغيز فيرديخو، المعروف بـ"مونشي"، بعدما عمل معه منذ العام 2000 واعتبر العقل المدبر لاكثر الفترات نجاحا في تاريخه.