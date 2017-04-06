هازارد: تشيلسي اقترب من تحقيق لقب الدوري

يثق إيدن هازارد لاعب تشيلسي في اقتراب فريقه من إحراز لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لكنه لا يزال حذرا بشأن الشعور براحة كبيرة رغم الحاجة لعدد كبير من النقاط في الجولات المقبلة.



وعاد تشيلسي، الذي خسر على أرضه أمام كريستال بالاس، سريعا إلى طريق الانتصارات بالتفوق 2-1 على مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع أمس الأربعاء بعدما سجل هازارد هدفي المتصدر.



واحتفظ تشيلسي بالتقدم بسبع نقاط على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الثاني قبل ثماني جولات على نهاية المسابقة.



وقال هازارد لمحطة بي.تي سبورت: "نحن اقتربنا لكن الطريق لا يزال طويلا. سنخوض بعض المباريات الصعبة ونحن مستعدون لكل شيء. لا يزال أمامنا ثماني مباريات. نريد إنهاء المسابقة على القمة. هذا هدفنا".



وبعد عرض قوي في الشوط الأول في ستامفورد بريدج لجأ تشيلسي إلى الدفاع عن تقدمه بفارق هدف واحد في الشوط الثاني وقال هازارد إن النتيجة أهم من الأداء.



وأضاف اللاعب البلجيكي: "لا أعرف إذا كان أسلوب لعبنا جميلا لكن أهم شيء هو تحقيق الانتصارات".



وتابع: "أعتقد أن بوسعنا اللعب بشكل أفضل لكن بعد الخسارة كان من الجيد التعافي والخروج بالنقاط الثلاث".



وسيلعب تشيلسي مع مضيفه بورنموث صاحب المركز 13 يوم السبت.