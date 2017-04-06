هيغواين يقود يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا

قاد المهاجم الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين فريقه يوفنتوس حامل اللقب إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا رغم خسارته أمام فريقه السابق نابولي 2-3 الأربعاء على ملعب "سان باولو" في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل هيغواين (32 و59) هدفي يوفنتوس، والسلوفاكي ماريك هامسيك (53) والبلجيكي درايس مرتنز (61) ولورنتسو اينسييي (67) أهداف نابولي.

وكان يوفنتوس فاز ذهابا على ملعبه 3-1.

وأخفق نابولي، بطل المسابقة خمس مرات آخرها في 2014، بالتأهل إلى النهائي العاشر في تاريخه.

ويلتقي يوفنتوس بطل المسابقة 11 مرة ووصيف البطل خمس مرات، في النهائي مع لاتسيو الذي تأهل على حساب جاره روما (الذهاب 2-صفر والاياب 2-3).

وبلغ لاتسيو النهائي للمرة الثالثة في خمسة مواسم والتاسعة في تاريخه المتضمن ستة ألقاب، آخرها عام 2013 على حساب جاره روما بالذات.