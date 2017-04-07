الإصابات تضرب صفوف دورتموند قبل موقعة بايرن

كشف توماس توشيل، المدير الفني لبوروسيا دورتموند، اليوم الجمعة، أن الفريق يواجه أزمة بسبب الإصابات قبل المباراة المرتقبة أمام غريمه التقليدي بايرن ميونخ غدا السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وقال توشيل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم تمهيدا للمباراة، إن الشكوك تحوم بشكل كبير حول إمكانية مشاركة جوليان فليجل وشينجي كاجاوا ولوكاس بيشتشيك، ويتشابه الحال بالنسبة لمارك بارترا.

وربما تشهد المباراة عودة مارسيل شميلزر، لكن توشيل لن يتمكن من الاستفادة من جهود سيبستيان رود وماريو جوتزه وإريك دورم وأندري شورله وماركو رويس.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الرابع بجدول البوندسليغا، وتعد مباراة الغد بداية لسلسلة من المباريات المهمة، حيث يلتقي موناكو الفرنسي ذهابا وإيابا في دور الثمانية بدوري الأبطال، كما يلتقي بايرن مجددا في الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا في 26 أبريل الجاري.