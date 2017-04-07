فينغر: سانشيز يرغب في البقاء مع أرسنال

قال الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني لأرسنال الإنجليزي، اليوم الجمعة، إنه يعتقد أن مهاجمه أليكسيس سانشيز يرغب في البقاء ضمن صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

ولم يجدد سانشيز تعاقده مع النادي حتى الآن، وقد تحدثت تقارير عن إمكانية انتقاله للعب في إسبانيا، لكن فينغر قال خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم إن اللاعب التشيلي الدولي يرغب في البقاء مع أرسنال.

وقال فينغر: "أعتقد أنه في الأساس يرغب في البقاء بالنادي، والأمر متوقف على التوصل لاتفاق مع مدير أعماله".

وأضاف: "يفترض في البداية أن يقيم اللاعبون مدى سعادتهم بالنادي، وبعدها يتوقف الأمر غالبا على التوصل لاتفاق والاستقرار على الجوانب المالية الخاصة به".

ويواجه فينغر ضغوطا من قبل الجماهير، حيث تراجع الفريق إلى المركز الخامس بالدوري الإنجليزي، وبات مهددا بفقدان فرصة المشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.