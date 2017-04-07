ليفربول يؤكد: ماني يغيب حتى نهاية الموسم

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول، المنافس في الدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، إن الجناح ساديو ماني يحتاج لجراحة في الركبة، وإنه سيغيب حتى نهاية الموسم جراء ذلك.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي: "بكل تأكيد يحتاج ماني لجراحة، ولذلك انتهى الموسم بالنسبة له. مستحيل أن يلعب مجددا هذا الموسم".

وسجل ماني لاعب منتخب السنغال 13 هدفا في الدوري الممتاز هذا الموسم ولكنه تعرض لإصابة في الركبة خلال الفوز 3-1 على ايفرتون في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقال كلوب أيضا إن شكوكا تحوم حول مشاركة لاعب الوسط فيليبي كوتينيو ودانييل ستوريدج في مواجهة مضيفه ستوك سيتي غدا السبت بينما تأكد غياب الثنائي الإنجليزي جوردان هندرسون وآدم لالانا عن المباراة.