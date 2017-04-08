أوزيل: شعرت بالوحدة في ريال مدريد.. تابعت "الحيوانات"

كشف الألماني مسعود أوزيل لاعب أرسنال الإنجليزي أنه كان يشعر بالوحدة أثناء تواجده مع ريال مدريد الإسباني، مشيراً إلى أنه كان كثيراً ما يشاهد المسلسلات والوثائقيات عن السفر والحيوانات.

وقال أوزيل في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية الصادرة: أود السفر أكثر بمفردي أو حتى الذهاب إلى السينما، كما كنت أفعل في الماضي وتناول الناتشوز والفشار. أود أن أقضي يوما بعفوية.

وأضاف نجم أرسنال: تتواجد كلاعب كرة قدم في مدن رائعة، لكنك تكون هناك إما في المعلب أو تضطر لقضاء الوقت في الفندق.

وأضاف أوزيل أنه كان يشعر بالوحدة كثيرا خلال فترة انضمامه لفريق "ريال مدريد" الإسباني وقال: ريال مدريد كان المسرح الكبير، لكنك أيضا تجلس هناك بعد التمرين في منزلك، وتشعر بأنك وحيد كثيرا، تشاهد مسلسلات ووثائقيات عن السفر والحيوانات.

وذكر أوزيل أن العثور على أصدقاء جدد ليس أمرا سهلا أيضا، موضحا أنه صار أكثر حذرا من ذي قبل في قبول الصداقات، رغم أنه لا يرفض الصداقات الجديدة بوجه عام، وقال: أفضل تلقي نصائح من عائلتي لمعرفة ما إذا كان لديهم شعور غريب تجاه شخص أو آخر... بالطبع هناك أشخاص يرونني مغرورا، لكني لست كذلك... هذا السلوك يكون أحيانا أشبه بدرع الحماية.