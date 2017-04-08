الكوري سون يقود توتنهام إلى اكتساح مرمى واتفورد

المصدر: لندن - د ب أ

سجل المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين هدفين صنع مثلهما ليقود توتنهام إلى سحق واتفورد 4-0 صفر يوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وواصل توتنهام المطاردة مع المتصدر تشيلسي حيث رفع الفريق رصيده إلى 68 نقطة بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي ليقلص الفارق مع تشيلسي إلى أربع نقاط فقط قبل مباراة تشيلسي مع مضيفه بورنموث أيضا وتتبقى أيضا لكل فريق مباراة مؤجلة.

وحسم توتنهام المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثة أهداف سجلها ديلي آلي وإيريك داير وسون في الدقائق 33 و39 و44 .

وفي الشوط الثاني سجل المهاجم الكوري هدفه الثاني وهو الرابع للفريق في الدقيقة 55 ليتجمد رصيد واتفورد عند 37 نقطة في المركز العاشر.