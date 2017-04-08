بايرن يهدد الريال برباعية في شباك دورتموند

وجه بايرن ميونخ إنذارا شديد اللهجة لريال مدريد الأسباني وتقدم خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) للموسم الخامس على التوالي بعدما حقق انتصارا كبيرا أمام غريمه بوروسيا دورتموند وتغلب عليه 4 - 1 اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده بذلك إلى 68 نقطة في الصدارة بفارق عشر نقاط أمام أقرب منافسيه لايبزغ صاحب المركز الثاني والذي تغلب على ضيفه ليفركوزن 1 - صفر في وقت سابق.

أما بوروسيا دورتموند ، فقد تجمد رصيده عن 50 نقطة في المركز الرابع وأخفق في اتزاع المركز الثالث من هوفنهايم الذي تجمد رصيده عند 51 نقطة إثر هزيمته أمام مضيفه هامبورج 1 - 2 .

وشهدت المرحلة نفسها اليوم أيضا فوز شالكه على فولفسبورغ 4 - 1 وبوروسيا مونشنغلادباخ على مضيفه كولون 3 - 2 وفرايبورغ على ماينز 1 - صفر.

وعلى ملعب "أليانز أرينا ، تقدم بايرن ميونيخ بهدفين مبكرين سجلهما فرانك ريبيري وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين الرابعة والعاشرة ، ثم رد بوروسيا دورتموند بهدف للبرتغالي رافاييل غوريرو في الدقيقة 20 .

وفي الشوط الثاني ، عزز النجم الهولندي آريين روبن تقدم بايرن بالهدف الثالث في الدقيقة 49 ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع لبايرن من ضربة جزاء في الدقيقة 68 ، لتنتهي المباراة بفوز بايرن 4 - 1 وعودة ليفاندوفسكي للانفراد بصدارة قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 26 هدفا وبفارق هدف وحيد أمام بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم دورتموند.

وجاء الفوز الكبير لبايرن ليكشر عن أنيابه قبل المواجهة المرتقبة على ملعبه أمام ريال مدريد يوم الأربعاء في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وبدأت المباراة بحماس هجومي من جانب دورتموند وهدد مرمى بايرن في الدقيقة الثانية عن طريق عثمان ديمبلي الذي راوغ وسدد من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وبمرور الدقيقة الثالثة ، طمأن بايرن ميونخ جماهيره بهدف التقدم ، حيث بدأ آريين روبن هجمة رائعة ومرر الكرة إلى تياغو ألكانترا الذي أرسلها بذكاء إلى فيليب لام ليمرر الأخير عرضية رائعة إلى ريبيري الذي سدد بقوة دون تردد لتسكن الكرة في الشباك معلنة تقدم بايرن 1 - صفر.

وفي الدقيقة العاشرة ، عزز ليفاندوفسكي تقدم بايرن ميونخ بالهدف الثاني حيث سدد كرة رائعة من ضربة حرة حصل عليها ريبيري.

وكاد روبن أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 13 حيث راوغ الدفاع ببراعة ثم سدد بقوة لكن الكرة مرت بجوار القائم مباشرة ، وكرر المحاولة نفسها في الدقيقة 17 لكن الكرة مرت بجوار القائم نفسه.

وفي الوقت الذي بدا فيه دورتموند عاجزا عن إيجاد الحلول في ظل الضغط الهجومي المتواصل من جانب بايرن ، أنعش دورتموند أمله من جديد بهدف في الدقيقة 20 ، حيث استغل البرتغالي غوريرو خطأ في تشتيت الكرة من جانب أرتورو فيدال وسددها بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء لتجد طريقها إلى داخل الشباك.

وكان للهدف دور واضح في عودة دورتموند لأجواء المباراة حيث عزز استحواذه على الكرة وواصل البحث لدقائق عن ثغرة يخترق منها دفاع البايرن لكنه وجد صعوبة في تهديد مرمى الحارس زفن أولريخ.

وكاد روبن أن يحبط دورتموند بالهدف الثالث من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 30 ، حيث انطلق النجم الهولندي وراوغ ثم سدد بقوة لكن الحارس رومان بوركي تألق وأخرج الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية لم تستغل.

بعدها باتت المحاولات الهجومية سجالا بين الفريقين لكن الحذر الدفاعي قلص الخطورة على المرميين.

واستمر تألق روبن حيث راوغ الدفاع مجددا وسدد بقدمه اليسرى لكن الحارس رومان بوركي كان متيقظا وأخرج الكرة إلى ضربة ركنية لم تستغل.

وجاءت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول مثيرة ، لكن سوكراتيس باباستات تصدى لمحاولة خطيرة من روبن ، كما أحبط فيدال هجمة خطيرة لعثمان ديمبلي على الجانب الآخر.

وحصل مارك بارترا مدافع دورتموند على إنذار إثر تدخل خطير مع ليفاندوفسكي ، ولم تسفر الثواني الأخيرة من الشوط الأول عن جديد لينتهي بتقدم بايرن 2 - 1 .

ومع بداية الشوط الثاني ، أجرى توماس توشيل المدير الفني لبوروسيا دورتموند تبديله الأول حيث أشرك سيبستيان رود بدلا من جونزالو كاسترو.

وكانت أول فرصة خطيرة في الشوط الثاني من نصيب دورتموند ، حيث تلقى بيير إيمريك أوباميانغ طولية داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لكن الكرة اصطدمت في الشباك من الخارج.

وفي الدقيقة 49 ، تلقى روبن طولية من ريبيري بالقرب من خط الوسط وانطلق وراوغ الدفاع ببراعة شديدة على حدود منطقة الجزاء ثم سدد الكرة في الشباك معلنا تقدم بايرن ميونخ 3 - 1 .

بعدها فرض بايرن ميونخ تفوقه الهجومي من جديد لكن دورتموند رفع درجة الحذر الدفاعي وفرض رقابة أكثر صرامة على روبن.

وأجرى توشيل تبديله الثاني في الدقيقة 59 حيث أشرك إيمري مور مكان عثمان ديمبلي.

وفي الدقيقة 67 انطلق أوباميانغ وتوغل داخل منطقة الجزاء متحديا الرقابة الدفاعية ليصبح في مواجهة الحارس ويدفع بالكرة نحو الشباك لكن جيروم بواتينغ تدخل في اللحظة المناسبة وأطاح بالكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى لينقذ بايرن من هدف محقق.

وارتد الهجمة نحو مرمى دورتموند حيث انطلق ليفاندوفسكي إلى داخل منطقة الجزاء ليتعرض لعرقلة من جانب الحارس بوركي ويحتسب الحكم ضربة جزاء سجل منها ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والرابع لبايرن في الدقيقة 68 .

وأجرى مدرب دورتموند تبديله الثالث في الدقيقة 69 حيث أشرك ميكيل مورينو بدلا من غوريرو ، ثم أجرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لبايرن ميونخ تبديله الأول في الدقيقة 72 حيث أشرك جوشوا كيميتش بدلا من ليفاندوفسكي الذي بدا يعاني من ألام في الكتف إثر سقوطه داخل منطقة الجزاء.

بعدها أجرى أنشيلوتي تبديلين آخرين في غضون خمس دقائق ، حيث أشرك دوغلاس كوستا وماتس هاميلز بدلا من ريبيري وخافيير مارتينيز في الدقيقتين 74 و79 على الترتيب.

وواصل الفريقان تبادل المحاولات الهجومية في الدقائق المتبقية ، مع استمرار أفضلية بايرن ، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونخ 4 - 1 واستعادة تفوقه في الصدارة بفارق عشر نقاط.