تشيلسي يتجاوز بورنموث ويسير بثبات نحو التتويج

المصدر: لندن - د ب أ

عزز تشيلسي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ملعب مضيفه بورنموث 3-1 في المرحلة الثانية والثلاثين من المسابقة.

وعلى ملعب فيتنس فيرست أنهى تشيلسي شوط المباراة الأول متقدما بهدفين مقابل هدف حيث جاء الهدف الأول بنيران صديقة بتوقيع ادم سميث مدافع بورنموث في الدقيقة 17 ثم أضاف البلجيكي الدولي ادين هازارد في الدقيقة 20 ثم رد جوشوا كينج بهدف لبورنموث في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني أحرز الأسباني ماركوس الونسو الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة 68 ليضمن وصول فريقه إلى 75 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ملاحقه توتنهام.

وبدأت المباراة بهجمة خطيرة من جانب بورنموث بحثا عن تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثانية لولا تدخل المدافع البرازيلي ديفيد لويز الذي أعاد الكرة إلى حارس فريقه تيبوا كورتوا.

وعلى عكس البداية القوية لأصحاب الأرض تقدم تشيلسي بهدف بنيران صديقة في الدقيقة 17 بعدما ارسل فيكتور موسيس تمريرة داخل منطقة الجزاء إلى دييغو كوستا الذي سدد من مسافة 12 ياردة لترتطم الكرة في قدم ادم سميث وتحول اتجاهها إلى داخل الشباك.

وبعد ثلاث دقائق فقط أضاف البلجيكي ادين هازارد الهدف الثاني لتشيلسي بعدما تلقى تمريرة ماكرة من نجولو كانتي ليتحكم هازارد في الكرة بشكل رائع قبل أن يسدد في الزاوية الضيقة.

وكاد بورنموث أن يرد بهدف في الدقيقة 29 بعدما ارسل تشارلي دانييلز كرة متقنة إلى بينيك أفوبي ليسدد الأخير بشكل مباشر ولكن الكرة ارتطمت بالقائم.

وكان هازارد قريبا جدا من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 36 بعدما تلقى تمريرة رائعة من موسيس أمام المرمى مباشرة ولكن تسديدته الرأسية ذهبت بجوار القائم.

ورد بورنموث بهدف قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عن طريق جوشوا كينغ عبر تسديدة قوية بقدمه اليمنى ارتطمت بجسد ديفيد لويز وسكنت الشباك.

وبعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني كاد ريان فراسير ان يدرك التعادل لبورنموث عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بمحاذاة المرمى تماما.

وشكل هازارد وكوستا خطورة مستمرة على مرمى أصحاب الأرض لكن دون أن ينجحا في ترجمة هذه الخطورة للغة الأهداف بفضل صلابة الدفاع ومن خلفه الحارس أرتور بوروك.

وتمكن تشيلسي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 68 بتوقيع الاسباني ماركوس الونسو من ضربة حرة مباشرة سددها بشكل رائع بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك.

وفرض تشيلسي سيطرته على مجريات اللعب تماما في أخر ربع ساعة لكنه لم ينجح في تسجيل المزيد من الأهداف ليخرج فائزا 3-1 ويواصل مشواره بثبات نحو القمة.