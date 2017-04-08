تغييرات كلوب تقود ليفربول للفوز على ستوك

المصدر: لندن - د ب أ

قلب ليفربول الطاولة على مضيفه ستوك سيتي وفاز عليه بهدفين مقابل هدف، بينما حقق مانشستر سيتي الفوز على حساب ضيفه هال سيتي 3-1.

وعلى استاد بريطانيا، قادت تغييرات المدرب الألماني يورغن كلوب ليفربول لتحويل تأخره بهدف أمام مضيفه ستوك سيتي إلى الفوز بهدفين مقابل هدف. وتقدم المهاجم الايرلندي المخضرم جوناثان وولترز بهدف لستوك قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول ولكن البديلين البرازيليين فيليب كوتينيو وروبرتو فيرمينو سجلا هدفي الفوز لليفربول في الدقيقتين 70 و.72

ورفع الفوز رصيد ليفربول إلى 63 نقطة في المركز الثالث وتجمد رصيد ستوك عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول تقدم ستوك سيتي بهدف إثر هجمة مرتدة سريعة انتهت بعرضية متميزة من شيردان شاكيري ليقابل جوناثان ولترز الكرة برأسه إلى داخل الشباك.

وبعد مرور سبع دقائق من بداية الشوط الثاني كان ستوك سيتي قريبا جدا من تسجيل الهدف الثاني إثر ضربة ركنية أحدثت دربكة في دفاعات ليفربول ولكن الحارس سيمون مونلييه أنقذ مرماه من هدف محقق.

ورد ليفربول بهجمة سريعة انتهت بتصويبة قوية من ديفوك اوريجي لكنها مرت مباشرة بجوار القائم.

وشن ليفربول هجمة جديدة كادت أن تسفر عن هدف ولكن الحارس لي غرانت تصدى ببراعة لتسديدة البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وتواصلت خطورة ليفربول على مرمى أصحاب الأرض ولكن الفريق عجز عن الوصول للشباك بفضل براعة لو غرانت الذي تصدى ببراعة يحسد عليها لقذيفة صاروخية أطلقها فيليب كوتينيو ثم سدد جيمس ميلنر كرة قوية برأسه لكنها ارتطمت بالعارضة.

واسفرت الهجمات المتتالية من جانب ليفربول عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 70 عبر تسديدة قوية من فيليب كوتينيو من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين فقط أضاف فيرمينو الهدف الثاني لليفربول بعدما تلقى تمريرة من منتصف الملعب عن طريق جورجينيو ليتسلم الكرة بشكل جيد ويسدد كرة قوية بقدمه اليمنى في الشباك.

وأنقذ مينيوليه مرمى ليفربول من هدف محقق في الدقيقة 74 وتصدى لانفراد كامل من سايدو بيراهينو.

ولم يحدث أي جديد خلال الدقائق الأخيرة ليخرج ليفربول فائزا ويحصد ثلاث نقاط غالية.

وعلى استاد الاتحاد أنهى مانشستر سيتي الشوط الأول متقدما بهدف عكسي سجله المدافع المصري الدولي أحمد المحمدي بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 31.

وأضاف الأرجنتيني الدولي سيرخيو أغويرو الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة 48 وتكفل فابيان ديلف بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 64 وتكفل اندريا رانوكيا بتسجيل الهدف الوحيد لهال سيتي في الدقيقة 85.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 61 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد هال سيتي عند 30 نقطة في المركز السابع عشر.

وعلى استاد لندن الاولمبي فاز ويستهام يونايتد على ضيفه سوانزي سيتي بهدف نظيف سجله السنغالي شيخو كوياتي في الدقيقة 44.

ورفع ويستهام رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع عشر وتجمد رصيد سوانزي عند 28 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وعلى ملعب ريفرسايد خيم التعادل السلبي على مباراة ميدلزبره مع ضيفه بيرنلي ليرفع الأول رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير مقابل 36 نقطة لبيرنلي في المركز الثاني عشر.