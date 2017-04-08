زيدان: هدف غريزمان تسبب لي بحزن شديد

المصدر: مدريد - د ب أ

أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد إن فريقه أضاع نقطتين ثمينتين بعدما تعادل مع أتلتيكو مدريد 1 - 1 في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الأسباني.

وقال زيدان :لقد أهدرنا نقطتين بعدما قدمنا ما يكفي لنفوز بالمباراة ولكن مثلما أسعدتنا النتيجة في مباراتنا أمام ألافيس، سارت الأمور اليوم في عكس الاتجاه.

وأضاف : هذه هي كرة القدم. نعرف أن الصراع على اللقب سيتسمر حتى الجولة الأخيرة. ولكننا جميعا نشعر بخيبة أمل بسبب هذه النتيجة.

وأكد : حزين لاننا لم نتمكن من تسجيل الهدف الثاني لأن هذا كان سيهدئنا، ولكنني حزين أيضا للطريقة التي جاء بها هدف التعادل.