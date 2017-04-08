غريزمان يصعق ريال مدريد.. ويعيد الأمل لبرشلونة

أهدر ريال مدريد فرصة ذهبية لاستعادة الانتصارات في ديربي العاصمة الأسبانية على ملعبه بمسابقة الدوري المحلي وسقط في فخ التعادل 1 -1 مع جاره أتلتيكو مدريد يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وعلى استاد "سانتياغو برنابيو" ، سجل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان هدفا في الوقت القاتل ليحرم الريال من مواصلة انتصاراته المتتالية وحرمه من تحقيق الفوز السادس له على التوالي في المسابقة حيث سقط الريال في فخ التعادل الثاني له مقابل ستة انتصارات في آخر ثماني مباريات خاضها بالمسابقة.

ورفع الريال رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة موسعا الفارق مع برشلونة إلى ثلاث نقاط قبل مباراة برشلونة في ضيافة ملقا وتتبقى للريال مباراة مؤجلة.

وارتقع رصيد أتلتيكو إلى 62 نقطة حيث حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة السابعة على التوالي لتكون دفعة معنوية هائلة للفريق قبل مباراته المقررة مع ليستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

ورغم إهدار نقطتين ثمينتين ، كانت مباراة اليوم أفضل استعداد للريال قبل مباراته أمام بايرن ميونخ الألماني يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الثمانية الأوروبي أيضا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل المدافع البرتغالي بيبي هدف التقدم للريال في الدقيقة 52 قبل أن يحرز غريزمان هدف التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 85 .

والتعادل هو الأول للريال بعد ثلاث هزائم متتالية أمام أتلتيكو على استاد "سانتياغو برنابيو" في ديربي العاصمة ضمن مواجهات الفريقين بالدوري.