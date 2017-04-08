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هدف فالكاو يقرب موناكو من لقب الدوري الفرنسي

المصدر: موناكو - د ب أ
فالكاو سجل هدف الفوز في الشوط الثاني
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عزز موناكو صدارته للدوري الفرنسي بتغلبه على آنجيه 1 -صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

ويدين موناكو بالفضل في هذا الفوز للاعبه الكولومبي راداميل فالكاو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61.

ورفع موناكو رصيده إلى 74 نقطة في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد آنجيه عند 39 نقطة في المركز الثاني عشر.

وهذا الفوز هو الثالث والعشرين لموناكو هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الهزيمة هي الخامسة عشر لآنجيه مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في ست.

كلمات دالّة

#موناكو, #آنجيه, #الدوري الفرنسي, #فالكاو

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