إيفرتون يعيد ليستر ومدربه شكسبير إلى الواقع

وأوقف إيفرتون سلسلة انتصارات ليستر سيتي في البطولة التي استمرت طوال مبارياته الخمس الماضية، بعدما تغلب عليه 2 - 4 على ملعب غوديسون بارك في المباراة التي جمعتهما ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وارتفع رصيد إيفرتون إلى 57 نقطة في المركز السابع، ليحافظ على آماله في الصعود لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم الجديد، فيما تجمد رصيد ليستر (حامل اللقب) عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

واتسمت المباراة بالقوة والإثارة منذ بدايتها، حيث تقدم إيفرتون بهدف مبكر حمل توقيع توم ديفيس في الدقيقة الأولى، غير أن ليستر نجح في قلب المعطيات سريعا، بعدما أحرز النجم الجزائري إسلام سليماني ومارك ألبرايتون هدفين لمصلحة الضيوف في الدقيقتين الرابعة والعاشرة.

ولم يهنأ ليستر سيتي بتقدمه، حيث سجل روميلو لوكاكو هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة 23، فيما أضاف فيل جاجيلكا الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 41.

وأطلق لوكاكو رصاصة الرحمة على آمال ليستر في التعادل، بعدما أحرز الهدف الرابع لإيفرتون وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 57، ليقود الفريق الأزرق للعودة إلى طريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين التي شهدت خسارته أمام ليفربول وتعادله مع مانشستر يونايتد.

و هذه هي الخسارة الأولى التي يتلقاها ليستر في المسابقة تحت قيادة مدربه كريغ شكسبير الذي تولى قيادة الفريق خلفا للمدرب الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وتعد هذه هي البروفة الأخيرة لليستر قبل مواجهته المرتقبة أمام مضيفه أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.