بايرن يؤكد غياب هوملز عن مواجهة ريال مدريد

أكد بايرن ميونخ غياب مدافعه ماتس هوملز عن مواجه ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال اوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء بعد إصابة في الكاحل.



وشارك هوملز كبديل في الفوز 4-1 على بروسيا دورتموند يوم السبت لكنه سقط في المران يوم الأحد بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.



وقال بايرن في بيان على حسابه باللغة الانجليزية على تويتر: ماتس هوملز تعرض لإصابة في الكاحل ولن يستطيع اللعب في المستقبل القريب.



وكتب هوملز في حسابه على تويتر مؤكدا غيابه عن مباراة ريال مدريد يوم الأربعاء ثم باير ليفركوزن يوم السبت: حزين للغاية لغيابي عن المباراتين المقبلتين.



وربما يشرك بايرن، الذي يتصدر الدوري الالماني بفارق عشر نقاط عن أقرب ملاحقيه، جيروم بواتنغ العائد من الإصابة وخابي مارتينيز في قلب الدفاع أمام ريال مدريد بينما لم تتأكد مشاركة الحارس مانويل نوير بعد غيابه عن مواجهة دورتموند في ظل تعافيه من إصابة في أصابع القدم.



ومباراة الأربعاء ستكون المواجهة 23 بين بايرن وريال مدريد في دوري أبطال اوروبا وهي أكبر سلسلة مواجهات بين فريقين في تاريخ البطولة.