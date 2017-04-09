برشلونة يرفض هدية أتليتكو ويخسر النقاط ونيمار في ملقا

وجه ملقا ضربة موجعة لضيفه برشلونة وتغلب عليه 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم ، ليحرمه من انتزاع الصدارة من غريمه التقليدي ريال مدريد.

وجاء هدف التقدم لملقا في الدقيقة 32 وسجله ساندرو راميريز ثم أضاف زميله جوناثان رودريغيز الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة ، ليمنحا ملقا ثلاث نقاط ثمينة رفع بها رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر، كما تعرض نيمار لاعب برشلونة إلى الطرد من المباراة بالبطاقة الحمراء منتصف الشوط الثاني.



أما برشلونة ، فقد تجمد رصيده عند 69 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد الذي تعادل مع جاره أتلتيكو مدريد 1 - 1 في ديربي العاصمة الاسبانية على ملعب سانتياغو برنابيو



ورغم إشراك لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة قوته الهجومية الضاربة المتمثلة في الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار واجه الفريق الكتالوني صعوبة كبيرة في تهديد مرمى ملقا في ظل الحذر الدفاعي الشديد لأصحاب الأرض خلال الشوط الأول.

واتسم الشوط الأول ببعض التوتر وشهد حالات خشونة وكذلك اعتراض على الحكم الذي أشهر خمس بطاقات صفراء كانت من نصيب جوردي ألبا ونيمار وصامويل أومتيتي لاعبي برشلونة ، وفيدريكو ريكا وخوسيه لويس غارسيا لاعبي ملقا.

وفي الشوط الثاني ، تطور الأداء الهجومي لبرشلونة لكن معاناته استمرت أمام تماسك ملقا الذي اكتسب مزيدا من الثقة قادته لتعزيز انتصاره بالهدف الثاني في الوقت القاتل ، مستغلا تفوقه العددي بعد طرد نيمار من صفوف برشلونة في الدقيقة 66 .

وبدأت المباراة بحذر دفاعي من الجانبين وانحصرت أغلب مجريات اللعب خلال الدقائق الأولى في وسط الملعب.

بمرور الوقت فرض برشلونة سيطرته وضغط بحثا عن هدف التقدم لكنه اصطدم بتماسك دفاعي من جانب ملقا الذي فرض رقابة لصيقة على العناصر الهجومية وركز على قطع التمريرات ليمنع أي خطورة حقيقية تهدد مرماه.

وجاءت أول فرصة تهديفية في الدقيقة 15 ، حيث تلقى سواريز تمريرة طولية وانطلق وتسلم الكرة بمهارة ثم سدد بقدمه اليسرى لكن حارس المرمى الكاميروني إدريس كاميني تصدى للكرة ببراعة وأنقذ شباكه من هدف محقق.

وحصل برشلونة على ضربة حرة خارج حدود منطقة الجزاء بقليل في الدقيقة 22 ، وتقدم ميسي لتنفيذيها لكنه سدد الكرة فوق العارضة مباشرة.

واستمرت معاناة برشلونة في مواجهة التكتل الدفاعي لملقا حيث افتقد خطه الهجومي الفاعلية المعهودة وبدت الأمور معقدة أمامه.

وعلى الجانب الآخر اكتسب ملقا المزيد من الثقة والجرأة الهجومية بمرور الوقت وقدم أكثر من محاولة لكنه وجد صعوبة في تهديد مرمى الحارس أندري تير شتيغن.

وفي الدقيقة 32 ، أبهج ملقا جماهيره بافتتاح التسجيل إثر هجمة مرتدة سريعة ، حيث تلقى ساندرو راميريز طولية وانطلق بالكرة متحديا مطاردة جيريمي ماتيو ثم صوب الكرة بدقة إلى داخل الشباك معلنا تقدم ملقا 1 - صفر.

بعدها ضغط برشلونة بقوة بحثا عن التعادل لكن ملقا حول تركيزه بالكامل إلى الجانب الدفاعي مع البحث عن الفرصة من خلال الهجمات المرتدة ، ولم تسفر محاولات الفريقين في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول عن جديد لينتهي بتقدم ملقا 1 - صفر.

ومع بداية الشوط الثاني ، أجرى لويس إنريكي تغييرين في صفوف برشلونة حيث أشرك أندريس إنييستا بدلا من دينيس سواريز وسيرجي روبرتو بدلا من جيريمي ماتيو.

وكثف برشلونة ضغطه الهجومي منذ البداية بحثا عن التعادل وتألق النجم ميسي في المراوغة لكن ملقا واصل الحصار المفروض عليه وكذلك على سواريز وأحبطت أغلب محاولات برشلونة عند حدود منطقة الجزاء.

وكاد ملقا أن يعزز تقدمه بالهدف الثاني إثر هجمة مرتدة في الدقيقة 57 انتهت بعرضية من ساندرو راميريز إلى خوان بابلو انيور الذي سدد دون تردد لكن الحارس تير شتيغن تمركز في المكان المناسب وأمسك بالكرة بثبات.

وضاعت فرصة ثمينة على برشلونة في الدقيقة 64 حيث أرسل ميسي طولية إلى سواريز غير المراقب داخل منطقة الجزاء لكن الأخير تأخر في التمرير وأرسل عرضية إلى نيمار سددها برأسه فوق العارضة.

وتضاعفت محنة برشلونة في الدقيقة 66 حيث طرد نيمار لحصوله على الإنذار الثاني بسبب تدخل قوي مع دييجو لورينتي.

واستمر ضغط برشلونة وهدد مرمى ملقا أكثر من مرة لكن اليقظة الدفاعية وكذلك افتقاد عناصر برشلونة التركيز والسرعة المطلوبين في اللمسات الأخيرة حالا دون اهتزاز الشباك.

وأسكن ادالبيرتو بينياراندا الكرة في شباك برشلونة في الدقيقة 70 لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

وطالب لاعبو برشلونة بضربة جزاء في الدقيقة 78 بداعي تعرض روبرتو لعرقلة داخل حدود منطقة الجزاء ، لكن الحكم احتسبها ضربة حرة.

بعدها استمرت محاولات برشلونة لكن دون جدوى كما تقدم ملقا بأكثر من هجمة أملا في تأمين انتصاره حتى نجح بالفعل في إضافة الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة وسجله جوناثان رودريغيز من هجمة مرتدة سريعة حيث تلقى عرضية واستغل خروج الحارس ليسكن الكرة في الشباك ويطلق الحكم صافرة النهاية بعدها معلنا فوز ملقا 2 - صفر .