ديفيد مويس: الطرد حرمنا من الفوز على مانشستر يونايتد

أعرب ديفيد مويس مدرب فريق سندرلاند عن خيبة أمله عقب خسارة فريقه بثلاثة أهداف أمام ضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشار مويس، الذي سبق له تدريب يونايتد، أن فريقه السابق قدم مستوى جيدا، مبيناً أن فريقه واجه صعوبة بالغة خلال اللقاء بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه سيباستيان لارسون في الدقيقة 43.

وصرح مويس عقب المباراة: نشعر بخيبة أمل حقيقية لعدم قدرتنا على الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

أضاف مدرب سندرلاند: لقد قدم مانشستر يونايتد أداء جيدا بالفعل. أعتقد أن هناك بضعة قرارات ذهبت ضدنا، ومن الصعب أن نواجه يونايتد ونحن نعاني من النقص العددي.

وتأزم موقف سندرلاند للغاية في صراعه للهروب من شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى حيث تجمد رصيده عند 20 نقطة، ليظل قابعا في قاع الترتيب، بفارق 10 نقاط خلف مراكز الأمان.