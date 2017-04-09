فالنسيا يواصل انتصاراته ويهزم غرناطة

المصدر: فالنسيا - د ب أ

تغلب فريق فالنسيا على مضيفه غرناطة 3-1 يوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين فالنسيا بفضل كبير في هذا الفوز لمهاجمه الإيطالي الدولي سيموني زازا الذي سجل الهدفين الأول والثاني للفريق في الدقيقتين 19 و21.

وتكفل سانتي مينا بتسجيل الهدف الثالث لفالنسيا في الدقيقة 55 ثم أحرز المهاجم الأرجنتيني الشاب إزكيل بونسي الهدف الوحيد لغرناطة في الدقيقة 65.

ورفع الفوز رصيد فالنسيا إلى 39 نقطة في المركز الثاني عشر وظل غرناطة في المركز الثاني من القاع برصيد 22 نقطة بفارق خمس نقاط عن منطقة الأمان.

وحقق فالنسيا فوزه الحادي عشر هذا الموسم مقابل ستة تعادلات و14 هزيمة فيما خسر غرناطة للمرة الـ19 مقابل ثمانية تعادلات واربعة انتصارات.

وحقق فالنسيا فوزه الثالث على التوالي بينما لم يذق غرناطة طعم النصر منذ فوزه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-2 في مارس الماضي.