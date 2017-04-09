فيورنتينا يخطف هدفاً متأخراً ويحرم سامبدوريا من الفوز

المصدر: روما - د ب أ

افلت فيورنتينا من كمين مضيفه سامبدوريا وتعادل معه 2-2 يوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم سامبدوريا بهدف نظيف سجله لاعب الوسط البرتغالي الشاب برونو فيرنانديز في الدقيقة الخامسة.

وأدرك الأرجنتيني غونزالو رودريغيز التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 60 ولكن الأرجنتيني الأخر ريكاردو الفاريز تكفل بتسجيل الهدف الثاني لسامبدوريا في الدقيقة 71.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة خطف المهاجم السنغالي كوما باباكار هدف التعادل القاتل لفيورنتينا.

ورفع التعادل رصيد سامبدوريا إلى 45 نقطة في المركز التاسع مقابل 52 نقطة لفيورنتينا في المركز الثامن.