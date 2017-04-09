لويس إنريكي عن التحكيم: يشاهدونهم يضربوننا.. ويفلتون بفعلتهم

خيمت أجواء الحزن على فريق برشلونة يوم الأحد بعدما أهدر الفريق فرصة مقاسمة ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وذكرت صحيفة "دياريو سبورت" الصادرة في برشلونة "الأمر لا يقبل التسامح"، مضيفة "برشلونة اهدر فرصة ذهبية في ملقة يوم السبت".



وأشارت صحيفة "ماركا" إلى أن "ميتشل وضع الدوري على طبق"، في إشارة إلى مدرب ملقا وجناح ريال مدريد السابق الذي قاد فريقه للفوز على برشلونة 2-0.



ولدى سؤاله حول الأسباب الرئيسية للهزيمة، قال لويس إنريكي مدرب برشلونة: أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد لكننا واجهنا صعوبة أمام فريق يلعب بشكل دفاعي.



وأضاف : لقد سجلوا هدفا من أول هجمة لهم بعد أن لعبنا على مصيدة التسلل، ثم ازدادت الأمور الصعوبة، اعتقد أنها ليست نتيجة عادلة. وأوضح : الصراع على لقب الليجا أصبح أكثر صعوبة، هناك عدد أقل من المباريات متبقي، لكننا سنقاتل حتى المباراة الأخيرة.



ويتأخر برشلونة بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد المتصدر والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.



وبإمكان برشلونة تقليص الفارق مع الريال عندما يلتقي الفريقان في مباراة الكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو بعد اسبوعين، ولكن الفريق عليه أن يفعل ذلك بدون نجمه البرازيلي نيمار.



وتعرض نيمار للطرد في الدقيقة 68 وذكر الحكم خيسوس جيل في تقريره أنه سخر من حكم الراية وبالتالي فإن عقوبة إيقافه ستتضاعف إلى مباراتين.



ويغيب نيمار عن برشلونة امام ريال سوسيداد وكذلك أمام ريال مدريد.



وقال لويس إنريكي: من الغريب أننا كفريق لا يرتكب الكثير من الأخطاء لكننا نحصل على الكثير من البطاقات.. وعلى النقيض فإن لاعبي الفرق المنافسة يتعرضون لنا بالضرب طوال المباريات لكنهم لا يحصلون على بطاقات، إنه شيء غريب لكننا اعتدنا على ذلك.