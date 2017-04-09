يوفنتوس يعزز صدارته بنقاط كييفو

عزز فريق يوفنتوس موقعه في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه كييفو بهدفين يوم السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الأرجنتيني الدولي غونزالو هيغواين الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 23 و84.

ورفع يوفنتوس رصيده في الصدارة إلى 77 نقطة وتجمد رصيد كييفو عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر.

وحقق يوفنتوس الفوز الخامس والعشرين له هذا الموسم مقابل تعادلين وأربع هزائم.

واقترب يوفنتوس بذلك خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الإيطالي للموسم السادس على التوالي كما أن الفرصة سانحة للفريق للتتويج بالثلاثية التاريخية (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا).

ويلتقي يوفنتوس يوم الثلاثاء المقبل مع ضيفه برشلونة الإسباني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا كما يلعب الفريق في مواجهة لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا يوم الثاني من يونيو المقبل.

وكاد الألماني سامي خضيرة أن يتقدم بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 17 عبر تسديدة قوية من مسافة 20 ياردة ولكن أندريا سيكولين حارس كييفو أمسك الكرة بثبات.

وكان الأرجنتيني باولو ديبالا قريبا من التسجيل في الدقيقة 20 بتسديدة بعيدة المدى ولكن سيكولين أبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

وجاءت الدقيقة 23 لتشهد الهدف الأول ليوفنتوس بتوقيع غونزالو هيغواين بعدما تلقى تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء من ديبالا ليسدد مباشرة بقدمه اليمنى في الشباك. وخلال الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول لاحت العديد من الفرص ليوفنتوس لكن هيغواين وديبالا وخوان كوادرادو وسامي خضيرة فشلوا في التسجيل من هذه الفرص.

ومع بداية الشوط الثاني لاحت فرصة خطيرة لكييفو بعدما ارسل ماريانو إيزكو عرضية داخل منطقة الجزاء لريكاردو ميجيورني ليقابلها بضربة رأس قوية ولكن جيانلويجي بوفون أمسك الكرة بثبات.

ورد يوفنتوس بهجمة سريعة انتهت عند هيغواين داخل منطقة الجزاء ليسدد بشكل مباشر ولكن الكرة مرت مباشرة بجوار المرمى.

واهدر ديبالا فرصة مؤكدة ليوفنتوس في الدقيقة 70 بعدما وصلت له الكرة على بعد ست ياردات من المرمى لكنه سدد بجوار القائم ثم أضاع هيغواين فرصة أكثر خطورة بعدما سدد كرة طائشة وهو على بعد ست ياردات من المرمى.

وقبل ست دقائق من نهاية المباراة سجل هيغواين الهدف الثاني له ولفريقه بعدما مرر ديبالا الكرة إلى ستيفان ليشتستاينر داخل منطقة الجزاء ليمرر المدافع السويسري بدوره إلى هيغواين أمام المرمى مباشرة ليسدد المهاجم الأرجنتيني دون عناء في الشباك.

ولم يحدث أي جديد خلال الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بهدفي هيغواين .