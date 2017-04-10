عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

أميركا وكندا والمكسيك تنوي استضافة كأس العالم 2026

المصدر: نيويورك - د ب أ
قارة أميركا الشمالية استضافت مونديال 1994 في الولايات المتحدة
رابط مختصر

أعلن رؤساء اتحادات كرة القدم في أمريكا والمكسيك وكندا يوم الاثنين عن التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2026.

وتتطلع اتحادات كرة القدم في الدول الثلاث لاستضافة المونديال الذي يقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا، وهو ضعف عدد المنتخبات التي شاركت في أخر نسخة للمونديال تقام في أمريكا الشمالية وذلك عام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تتقدم أي دول أخرى حتى الآن بطلب لاستضافة كأس العالم 2026، علما بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيعلن عن الملف الفائز بحق الاستضافة في عام 2020.

وستستضيف روسيا مونديال 2018 بينما تستضيف قطر نسخة 2022.

كلمات دالّة

#كندا, #المكسيك, #الولايات المتحدة الأميركية, #كأس العالم

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر