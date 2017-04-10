إيبار يقترب من الدوري الأوروبي

عزز إيبار حظوظه في التأهل لبطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج) في الموسم الجديد، بعدما تغلب على مضيفه سيلتا فيغو 2 - صفر يوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

وارتفع رصيد إيبار، الذي واصل صحوته في البطولة بفوزه الثالث على التوالي، إلى 50 نقطة في المركز السادس الذي يصعد بصاحبه للدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي، فيما توقف رصيد سيلتا فيجو عند 41 نقطة في المركز العاشر، علما بأن لديه مباراة مؤجلة أمام ضيفه ريال مدريد (المتصدر).

وتقدم إيبار بهدف مبكر حمل توقيع كيكي في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله بيدرو ليون الهدف الثاني في الدقيقة 51.



وبات إيبار، الذي سجل ظهوره الأول في بطولة الدوري منذ موسمين، على بعد أربع نقاط فقط من فياريال، صاحب المركز الخامس، في ظل سعيه لحجز بطاقة الصعود لمرحلة المجموعات للدوري الأوروبي مباشرة.