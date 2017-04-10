الدولي الإنجليزي ذهب ليحتفل في حانة.. فتلقى 3 لكمات

لم يهنأ الإنجليزي الدولي روس باركلي لاعب إيفرتون بالأداء المميز، الذي قدمه يوم الأحد أمام ليستر إلا بضع ساعات بعدما تعرض إلى اعتداء في إحدى الحانات في ساعات الصباح الأولى.

وأظهرت صور من كاميرا المراقبة في الحانة، النجم الإنجليزي الشاب وهو يتحدث إلى أحد المتواجدين، قبل أن يتلقى 3 لكمات أسقطته أرضاً، وتدخل حينها أحد المتواجدين لفك الاشتباك.

وأصدر محامي روس باركلي بياناً قال فيه: نستطيع التأكيد بأن روس تعرض إلى اعتداء من شخص مجهول في إحدى الحانات، بينما قالت شرطة ميرسيسايد في بيان آخر: شاهدت الشرطة المقطع المصور والذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وستبحث عن الفاعل للتحقيق في سبب هذا العراك، على الرغم من أن مراكز الشرطة لم تتلق أي بلاغ عن واقعة الاعتداء.

وجذب روس باركلي الأنظار مساء الأحد بعدما تألق في فوز فريقه على ليستر سيتي 4-2، وصنع خلال تلك المواجهة هدفاً لزميله لوكاكو، وسط مطالبات من رونالد كومان مدرب النادي بأن يتجاهل اللاعب الشاب العروض الأخرى ويستمر في إيفرتون.

وسبق لباركلي أن تعرض إلى تهديد عبر "تويتر" في أبريل 2014 عندما دخل في خلاف مع تاجر مخدرات حول فتاة، قبل أن يتقدم ببلاغ لدى الشرطة التي ألقت القبض على الأخير.