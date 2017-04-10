ليفاندوفيسكي يثير القلق في بايرن قبل مواجهة ريال مدريد

غاب اللاعبون روبرت ليفاندوفيسكي ودافيد ألابا وخابي مارتينيز يوم الاثنين عن التدريبات الجماعية لنادي بايرن ميونخ، قبل يومين من مباراته المرتقبة أمام ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وخاض ليفاندوفيسكي تدريبات منفردة في قاعة اللياقة البدنية، بعد الكدمة التي تعرض لها في الكتف خلال مباراة بايرن ميونخ أمام بروسيا دورتموند يوم السبت في مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا".

وعلى جانب أخر، انخرط اللاعبان ألابا ومارتينيز في تدريبات جانبية منفردة داخل الملعب ، حسبما أكد نادي بايرن ميونخ في بيان له.

وغاب أيضا عن تدريبات بايرن ميونخ اليوم لاعب قلب الدفاع ماتس هوميلس، الذي تعرض لإصابة في كاحل القدم يوم الأحد، ليتم استبعاده رسميا من مباراة الفريق أمام ريال مدريد يوم الأربعاء على ملعب أليانز أرينا، معقل الفريق البافاري.

وتعد عودة الحارس مانويل نوير للتدريبات خبرا سارا بالنسبة للإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للنادي البافاري.

وخضع نوير قبل أسبوعين لعملية جراحية في القدم، إلا أن أنشيلوتي أكد عدة مرات في وقت سابق أن الحارس الكبير سيشارك أمام ريال مدريد.

وشارك في التدريبات أيضا المهاجم توماس مولر، الذي عاد للمران أمس الأحد، بعد تعافيه من إصابة في الكاحل.

وقال مولر في تصريحات للقناة التليفزيونية لنادي بايرن ميونخ: لقد تدربت بشكل طبيعي وهذه إشارة جيدة، نحن جاهزون تماما.